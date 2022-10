München/Manchester - Der ehemalige englische Nationalspieler Mason Greenwood von Manchester United ist am Mittwoch nach Zahlung einer Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Nach einer nicht öffentlichen Sitzung am Minshull Street Crown Court in Manchester teilte eine Gerichtssprecherin mit, dass die Kaution unter der Bedingung bewilligt wurde, dass Greenwood keinen Kontakt zu Zeugen in dem Verfahren aufnimmt und an einer bestimmten Adresse wohnt. Der Stürmer soll am 21. November erneut vor Gericht erscheinen.

Greenwood war am vergangenen Samstag wegen Verstoßes gegen seine Auflagen verhaftet worden. Er ist wegen versuchter Vergewaltigung, vorsätzlicher Körperverletzung und Nötigung angeklagt. Manchester United hat den Angreifer dauerhaft vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt.

