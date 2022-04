Paris (SID) - Die sportliche Zukunft von Fußball-Weltmeister Kylian Mbappe beim französischen Spitzenklub Paris St. Germain ist weiter offen. Nach seiner Galavorstellung beim souveränen 5:1-Sieg gegen den FC Lorient in der Ligue 1, bei dem der französische Nationalspieler an allen fünf Toren direkt beteiligt war, betonte Mbappe am Sonntagabend, dass er immer noch keine Entscheidung zu seinem im Juli auslaufenden Vertrag getroffen habe.

"Ich denke darüber nach, es gibt neue Elemente, und es gibt jede Menge Faktoren", sagte der 23-Jährige in einem Interview mit Prime Video. Er wisse, dass seine Entscheidungfindung für viele Personen zu lange dauere, doch er wolle keinen Fehler machen.

"Ich muss mich vor niemandem rechtfertigen, es ist eine persönliche Entscheidung", betonte Mbappe. Sobald er eine Wahl getroffen habe, gebe er diese bekannt.

Beim Sieg gegen Lorient hatte der französische Ausnahmespieler zwei Tore selbst erzielt, zudem hatte er zwei Treffer für Neymar und ein weiteres Tor von Lionel Messi vorbereitet. Es war das erste Mal, dass alle Superstars der Sturm-Troika im selben Spiel getroffen haben.

Nach drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen vor der Länderspielpause und dem traumatischen Ausscheiden aus der Champions League gegen Real Madrid, das sich schon lange um eine Verpflichtung von Mbappe bemüht, befand sich PSG zuletzt in der Krise.

Durch den Sieg gegen Lorient liegt der Hauptstadtklub acht Spieltage vor Saisonende zwölf Punkte vor dem ersten Verfolger Olympique Marseille. Mit dem zehnten Titel würde der Verein von der Seine mit Rekordmeister AS St. Etienne gleichziehen.