Marseille (SID) - Bayern-Gegner Paris St. Germain hat dank seiner Superstars Kylian Mbappe und Lionel Messi den nächsten Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht. Der französische Fußballmeister setzte sich am Sonntag im Spitzenspiel der Ligue 1 mit 3:0 (2:0) bei Olympique Marseille durch und baute den Vorsprung auf den ersten Verfolger auf acht Punkte aus.

Messi und Mbappe legten sich die Tore des Abends gegenseitig auf und präsentierten sich eineinhalb Wochen vor dem Achtelfinal-Rückspiel beim FC Bayern in Topform: Erst traf Mbappe (25.) nach Vorarbeit von Messi, dann Messi (29.) nach Zuspiel von Mbappe - und nach der Pause wieder Mbappe (55.) nach einem Chipball des Weltmeisters. Es waren die Treffer 199 und 200 des Franzosen im PSG-Trikot, Mbappe stellte damit den Rekord von Klubikone Edinson Cavani ein.

Ob Leistungsträger Presnel Kimpembe am 8. März beim Champions-League-Showdown in München (Hinspiel 0:1) dabei sein kann, scheint fraglich. Der französische Defensivspieler, der zuletzt bereits wochenlang wegen Achillessehnenproblemen gefehlt hatte, ging in der Anfangsphase ohne gegnerische Einwirkung während eines Sprints zu Boden. Der 27-Jährige musste mit einer Trage vom Feld gebracht werden.