Der frühere spanische Nationaltrainer Luis Enrique hat offenbar beste Chancen auf ein Engagement beim FC Chelsea. Wie spanische und britische Medien übereinstimmend berichten, hat sich der 52-Jährige in Begleitung seines Beraters am Mittwoch für Gespräche mit dem Premier-League-Klub auf den Weg nach London gemacht.

Auch Julian Nagelsmann zählte zuletzt zu den Kandidaten auf die Nachfolge von Graham Potter, von dem sich die "Blues" am Sonntag getrennt hatten. Mit Chelseas Technischen Direktoren Laurence Stewart und Christopher Vivell hatte er bereits bei RB Leipzig zusammengearbeitet.

Der Klub, der am Dienstag 0:0 gegen den FC Liverpool gespielt hatte, wolle bei der Suche nach einem neuen Teammanager "gründlich" vorgehen, schrieb der Independent, und habe auch schon Kontakt zu Nagelsmann sowie zu Mauricio Pochettino gehabt.

Enrique hatte zuletzt bis zur WM in Katar Spaniens Nationalmannschaft betreut, nach dem Achtelfinal-Aus trennten sich die Wege. Zuvor hatte der Ex-Spieler unter anderem den FC Barcelona betreut und 2015 die Champions League gewonnen. Aktuell steht bei Chelsea in Interimscoach Bruno Saltor ein Landsmann von Enrique in der Verantwortung.