Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin verstärkt sich laut Gazzetta dello Sport mit Timothy Weah, Sohn des ehemaligen Weltfußballers George Weah (früher AC Mailand und Paris St. Germain) und aktueller Staatspräsident Liberias.

Der 23-Jährige, der in New York geboren wurde und in der US-Nationalmannschaft spielt, sollte am Donnerstag den Medizin-Check absolvieren. Weah junior wird bei der Alten Dame eine Vierjahresvertrag erhalten.

Zwölf Millionen Euro Ablöse zahlt Juve Weahs Klub OSC Lille für den Transfer des Stürmers. Weah junior könnte den kolumbianischen Mittelfeldspieler Juan Cuadrado bei Juve ersetzen, dessen Vertrag in Turin wohl nicht mehr verlängert werden soll.