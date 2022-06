Köln/München - Böse Überraschung für Marco Verratti: Der italienische Fußball-Europameister ist bei einem Einbruch in die Villa des brasilianischen Ex-Weltmeisters Ronaldo um eine beträchtliche Summe an Geld und Wertgegenständen bestohlen worden.

Spanischen Medienberichten zufolge bewohnt der Profi von Paris St. Germain derzeit das Anwesen in der Gemeinde Sant Josep im Süden von Ibiza, in das sich Unbekannte am Sonntag Zutritt verschafften.

Gesamtwert der Beute: Rund drei Millionen Euro

Der Gesamtwert der Beute soll sich auf rund drei Millionen Euro belaufen. Zum Zeitpunkt des Raubes befanden sich demnach weder Verratti noch dessen Ehefrau Jessica in dem Gebäude, es habe keine Anzeichen für Einbruchsspuren gegeben. Am frühen Montagmorgen wurde der Diebstahl der Guardia Civil gemeldet.

