Der frisch gekürte spanische Fußballmeister FC Barcelona hat im ersten Spiel nach seinem Titelgewinn eine Niederlage kassiert. Gegen den Tabellenvierten Real Sociedad San Sebastian unterlag das Team um den deutschen Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen 1:2 (0:1).

Mikel Merino (5.) und der frühere Bundesliga-Stürmer Alexander Sörloth (72.) trafen für die Gäste, das 22. Saisontor des Ex-Münchners Robert Lewandowski (90.) kam zu spät. San Sebastian gelang durch den Sieg ein großer Schritt in Richtung Champions League.

Am 35. Spieltag war es für Barca die vierte Saisonniederlage. Am vergangenen Sonntag hatten die Katalanen ihre 27. Meisterschaft und damit den ersten Titel in LaLiga seit 2019 perfekt gemacht.