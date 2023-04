Die Spekulationen um eine Rückkehr von Weltfußballer Lionel Messi zum FC Barcelona haben neue Nahrung erhalten. Ein Abschied des Argentiniers bei Paris St. Germain zum Vertragsende im Juni sei aktuell "viel wahrscheinlicher" als ein Verbleib, sagte eine vereinsnahe Quelle der Nachrichtenagentur AFP.

"Die Dynamik hat sich komplett verändert, da PSG immer weniger auf eine Verlängerung drängt", sagte die Quelle. Messi, der im Juni 36 Jahre alt wird, war im Sommer 2021 aus Barcelona zu PSG gewechselt.

Zuletzt hatte es vermehrt Gerüchte um eine Rückkehr zu Barca gegeben. Bei den PSG-Fans ist Messi längst nicht mehr unumstritten, am vergangenen Wochenende war der Weltmeister nach dem 0:1 gegen Olympique Lyon von zahlreichen Zuschauern ausgepfiffen worden.

Nach dem Ausscheiden in der Champions League gegen Bayern München (0:3 nach Hin- und Rückspiel) und der Niederlage im Achtelfinale des Coupe de France (1:2 gegen Marseille) ist der Titel in der Liga der einzige, den PSG in dieser Saison noch gewinnen könnte.