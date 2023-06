Die bevorstehende Verpflichtung von Lionel Messi hat Inter Miami in der nordamerikanischen Profiliga MLS keinen Schub gegeben. Miami verlor zum Abschluss einer turbulenten Woche mit reichlich Wirbel um den argentinischen Fußball-Weltmeister mit 1:3 bei New England Revolution und kassierte die sechste Niederlage nacheinander.

Messi hatte am Mittwoch bekannt gegeben, seine Karriere in den USA fortzusetzen. Sein Vertrag bei Paris St. Germain läuft Ende Juni aus, der 35-Jährige entschied sich nach einigem Hin und Her für Miami. Dem Superstar lagen zudem lukrative Angebote aus Saudi-Arabien vor, außerdem hatte der FC Barcelona bis zuletzt gehofft, Messi wieder unter Vertrag nehmen zu können.

In Miami wartet auf Messi nun sportlich eine schwierige Aufgabe. Mit nur 15 Punkten aus 17 Spielen ist Inter Tabellenletzter der Eastern Conference.