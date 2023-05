Der entthronte italienische Fußballmeister AC Mailand hat am Samstag den Rückstand auf den Tabellenzweiten Lazio Rom auf drei Punkte verkürzt. Die Rossoneri gewannen gegen den Hauptstadtklub am 34. Spieltag mit 2:0 (2:0). Ismael Bennacer (17.) und Theo Hernandez (29.) sorgten schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse.

Milan hat 61 Punkte auf dem Konto, für Lazio stehen 64 Zähler zu Buche. Aufseiten von Milan wurde der Ex-Schalker Malick Thiaw mit Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt. Unter der Woche hatte sich die SSC Neapel vorzeitig den Scudetto in der Serie A gesichert.