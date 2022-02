Köln (SID) - Der AC Mailand hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft bei Schlusslicht US Salernitana um den früheren Bayern-Star Franck Ribery unerwartet gepatzt. Der Spitzenreiter der Serie A kam nach Führung über ein 2:2 (1:1) nicht hinaus und könnte bereits am Sonntag vom Stadtrivalen und Titelverteidiger Inter Mailand in der Tabelle wieder überflügelt werden.

Junior Messias (6.) brachte die Rossoneri in Führung, doch Federico Bonazzoli (29.) und Milan Djuric (72.) drehten die Partie. Der frühere Frankfurter Ante Rebic (77.) rettete Milan zumindest einen Punkt. Ribery wurde nach 69 Minuten ausgewechselt.

Beim turbulenten 2:2 (0:2) der AS Rom gegen Hellas Verona sorgte Starcoach Jose Mourinho für die entscheidenden Momente. Der Portugiese wechselte nach Zwei-Tore-Rückstand zwei Teenager ein, die sich prompt mit Toren bedankten: Der 18-jährige Cristian Volpato war drei Minuten auf dem Platz, als er das 1:2 (65.) markierte, der 19-jährige Edoardo Bove schlug sechs Minuten nach seiner Einwechslung zu (84.).

Mourinho selbst wütete mehrfach lautstark am Spielfeldrand, in der Nachspielzeit wurde der Roma-Coach von Schiedsrichter Luca Pairetto schließlich auf die Tribüne geschickt. Die Giallorossi liegen nach dem dritten Unentschieden in Serie außerhalb der Europapokalplätze.