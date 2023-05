Der entthronte italienische Fußballmeister AC Mailand kommt vor dem Halbfinalrückspiel in der Champions League gegen den Lokalrivalen Inter einfach nicht auf Touren. Die Rossoneri unterlagen am 35. Spieltag der Serie A 0:2 (0:0) beim Abstiegskandidaten Spezia Calcio.

Die erneute Champions-League-Teilnahme rückt in immer weitere Ferne. Przemyslaw Wisniewski (75.) und Salvatore Esposito (85.) trafen für den Außenseiter. Inter und Milan stehen sich am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) im Rückspiel der Königsklasse in San Siro erneut gegenüber. Das Hinspiel hatte Inter mit 2:0 für sich entschieden.

In der Tabelle verpasste Milan mit 61 Punkten die Chance, zumindest vorübergehend an Inter vorbeizuziehen. Inter kann am Samstagabend (20.45 Uhr/DAZN) mit einem Erfolg gegen US Sassuolo Calcio den Abstand auf fünf Punkte erhöhen.

Bei Milan konnte U21-Nationalspieler Malick Thiaw aufgrund einer Gelbsperre nicht mitwirken.