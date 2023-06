Große Ehre für Hany Mukhtar: Der frühere deutsche U21-Nationalspieler wurde in das All-Star-Team der nordamerikanischen Profiliga MLS berufen, das am 19. Juli in Washington auf Premier-League-Klub FC Arsenal trifft. Mukhtar (Nashville SC) ist einer von zwölf Profis im 26er-Aufgebot, die von Spielern, Medien und Fans gewählt wurde.

Weitere zwölf Akteure wurden von All-Star-Coach Wayne Rooney (DC United) bestimmt, zwei von Ligachef Don Garber. Mittelfeldspieler Mukhtar (28) führt die Torschützenliste der MLS mit 13 Treffern an. In der vergangenen Saison wurde der einstige Herthaner bereits Torschützenkönig und zum wertvollsten Spieler der Liga gekürt.