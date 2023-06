Nach dem verpassten Klassenerhalt haben sich Leeds United und Teammanager Sam Allardyce (68) "in gegenseitigem Einvernehmen" wieder getrennt. Das gab der Traditionsklub um den deutschen Nationalspieler Robin Koch am Freitag bekannt.

Nach drei Jahren in der Premier League sollte Allardyce Leeds vor dem Absturz in die Zweitklassigkeit bewahren. Der ehemalige englische Nationaltrainer holte aus vier Spielen aber nur einen Punkt.

"Trotz beherzter Leistungen gegen Manchester City und Newcastle United wurde das Ziel nicht erreicht", hieß es in einer Stellungnahme. Leeds hofft, seinen neuen Teammanager "in den kommenden Wochen" bekannt geben zu können. Der dreimalige Meister war nach 13 Jahren in der 2. Liga erst 2020 wieder aufgestiegen.