Amsterdam (SID) - Ajax Amsterdam hat nach der Champions-League-Gala gegen Borussia Dortmund auch das Spitzenspiel der niederländischen Fußball-Liga klar gewonnen. Der Rekordmeister bezwang die PSV Eindhoven (mit dem deutschen 2014er-Weltmeister Mario Götze) am Sonntag brillant 5:0 (1:0) und setzte sich als Tabellenführer vier Punkte vom zweitplatzierten Gegner ab.

Fünf Tage nach dem 4:0 gegen den BVB waren es dieselben Protagonisten, die auch Eindhoven vorführten. Steven Berghuis (19.) erzielte das Führungstor, der frühere Frankfurter Sebastien Haller (56.), angeblich von Dortmund umworben, der junge Brasilianer Antony (66.), der ehemalige Bremer Davy Klaassen (76.) und Dusan Tadic (90.+2) legten nach.

Zum Rückspiel beim BVB in der Champions-League-Gruppe C tritt Ajax am 3. November an.