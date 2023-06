Der spanische Spitzenklub FC Sevilla hat sechs Tage nach dem Europa-League-Triumph den Vertrag mit Trainer Jose Luis Mendilibar um ein Jahr verlängert. Das vermeldete Vizepräsident Jose Maria del Nido Carrasco am Dienstag zunächst in der spanischen TV-Sendung Cadena Cope. Wenig später erfolgte die Bestätigung des Klubs.

Mendilibar hatte Sevilla erst am 21. März von Jorge Sampaoli übernommen. Im Finale von Budapest führte der 62-Jährige seinen neuen Klub mit einem 4:1 im Elfmeterschießen gegen die AS Rom zum insgesamt siebten Europa-League-Titel. Auch in der Liga gelang noch der vorzeitige Klassenerhalt.