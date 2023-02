Köln (SID) - Der schwedische Altstar Zlatan Ibrahimovic steht nach einer mehrmonatigen Verletzungspause vor dem Comeback. Der 41-Jährige, der nach seiner Kreuzband- und Meniskus-Operation seit Juni 2022 pausiert, hat wieder das Mannschaftstraining beim italienischen Meister AC Mailand aufgenommen. Dies berichtete die Gazzetta dello Sport am Mittwoch.

Ibrahimovic steht Milans Trainer Stefano Pioli für das Heimspiel am Freitag (20.45 Uhr/DAZN) in San Siro gegen den FC Turin zur Verfügung. Sollte Ibrahimovic eingesetzt werden, wäre dies sein erstes Spiel seit dem 22. Mai 2022, dem Tag, an dem die Rossoneri den Scudetto gewonnen hatten.

Ibrahimovic war lange von Schmerzen am operierten Knie geplagt, fraglich ist, ob der Klub den bis Ende Juni laufenden Vertrag des Stürmers verlängern wird.