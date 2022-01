Paris (SID) - Der spanische Fußballstar Sergio Ramos (35) kommt bei Paris St. Germain weiter nicht richtig in Tritt. Wegen einer Muskelverletzung in der rechten Wade fehlt Ramos am Montag im Achtelfinale des französischen Pokals gegen OGC Nizza. Nach Klubangaben soll Mitte der Woche die nächste Untersuchung stattfinden.

Damit ist zumindest fraglich, ob Ramos am 15. Februar im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen seinen früheren Arbeitgeber Real Madrid auflaufen kann. Der Innenverteidiger war zur laufenden Saison zu PSG gewechselt und hat wegen vieler Verletzungsprobleme erst vier Ligue-1-Einsätze absolviert. In der Champions League kam der 2010-Weltmeister noch gar nicht zum Einsatz.