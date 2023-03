Kigali (SID) - Der ohnehin schon überfüllte Fußball-Kalender bekommt noch einen weiteren Wettbewerb. Zusätzlich zu der aufgeblähten Klub-Weltmeisterschaft im Vierjahresrhythmus ab 2025 mit 32 Teams soll künftig weiterhin auch ein jährlicher Wettbewerb für die besten Vereinsmannschaften der einzelnen Kontinente stattfinden. Das Council des Weltverbandes FIFA billigte am Dienstag das Konzept einer Klub-WM ab 2024, bei der der europäische Champions-League-Sieger jedes Jahr automatisch für das Finale gesetzt ist.

Das zusätzliche, jährliche Kräftemessen sei nötig, "um die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern", heißt es in der Erklärung der FIFA. Der Endspielgegner soll weiter in interkontinentalen Play-offs zwischen den restlichen Champions der wichtigsten Vereinswettbewerbe aller Kontinentalverbände ermittelt werden, das Finale wird an einem neutralen Austragungsort stattfinden.

Die aktuelle Version des Turniers mit sieben Teilnehmern endet nach der Ausgabe vom 12. bis 22. Dezember 2023 in Saudi-Arabien, im Juni 2025 soll erstmals die "große" Klub-WM mit 32 Teams ausgetragen werden.