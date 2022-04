Köln (SID) - Der frühere Europapokalsieger SSC Neapel hat womöglich seine Chance auf den ersten Meistertitel in der italienischen Serie A seit 1990 verspielt. Napoli kam am Montagabend im "Derby del Sud" gegen die AS Rom nach einem späten Gegentreffer nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Als Tabellendritter liegt Neapel mit 67 Punkten vier Zähler hinter Spitzenreiter AC Mailand zurück. Der Tabellenzweite Inter Mailand hat 69 Punkte auf dem Konto, aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Kapitän Lorenzo Insigne (11.) traf per Foulelfmeter für die Gastgeber, bei denen der deutsche Ex-Nationalspieler Diego Demme eingewechselt wurde. Gäste-Joker Stephan El Shaarawy (90.+1) glich aus.

Vor der Begegnung hatte Roma-Trainer Jose Mourinho an einer Gedenkstätte für die 2020 verstorbene Napoli-Legende Diego Maradona Blumen niedergelegt.