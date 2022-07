Köln (SID) - Der brasilianische Nationalstürmer Gabriel Jesus hat mit seinem neuen Klub FC Arsenal Großes vor. Als er von der Möglichkeit erfahren habe, sich dem englischen Fußball-Erstligisten anzuschließen, "war ich glücklich. Denn es ist ein großer Verein mit einem großen Projekt", sagte der 25-Jährige im Interview mit Spox und Goal.

Als man ihm dort erklärt habe, "was sie für die Zukunft vorhaben, war ich so aufgeregt, dass ich mich Arsenal unbedingt anschließen wollte", sagte Jesus, der in der vergangenen Saison noch für Meister Manchester City aufgelaufen war: "Denn ich liebe das Projekt, ich möchte Trophäen gewinnen. Ich möchte alles gewinnen."

Bei Arsenal wolle Jesus aber "nicht der neue Thierry Henry werden". Der ehemalige Arsenal-Stürmer sei "eine Legende. Er ist die Geschichte dieses Klubs" und "einer der größten Spieler aller Zeiten". Jesus wolle sich jedoch "einen eigenen Namen" bei den Gunners machen: "Denn Thierry Henry ist einzigartig. Keiner ist wie der andere."