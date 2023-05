Der belgische Erstligist VV St. Truiden setzt auf der Trainerposition auch weiterhin auf das Siegel "Made in Germany". Der frühere Bundesliga-Profi Thorsten Fink wird beim Tabellenzwölften der Jupiler Pro League im Sommer das Traineramt des scheidenden Bernd Hollerbach übernehmen. Fink sei ein "sehr erfahrener Trainer", der eine "echte Siegermentalität hat. Deshalb ist er der ideale Kandidat für die Leitung des STVV", hieß es in einer Vereinsmitteilung am Dienstag.

Für Fink, der bis November 2022 für Al-Nasr SC gearbeitet hatte, ist es die zehnte Trainerstation im achten Land. "Ich freue mich sehr, beim STVV zu arbeiten und Teil eines Vereins mit einer so reichen Geschichte und leidenschaftlichen Fans zu sein", sagte der 55-Jährige, der als Co-Trainer Sebastian Hahn mitbringt. Die beiden bilden seit acht Jahren ein Tandem.

"Fink ist ein Trainer, der zur DNA unseres Vereins passt. Er ist ein starker Anführer, der in der Lage ist, eine Mannschaft aufzubauen und zu formen", sagte Klubchef Takayuki Tateishi. Fink sei "in der Lage, einen klaren Spielstil zu entwickeln" und ein Trainer, "der bereits in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er Spieler weiterentwickeln kann".