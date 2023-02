Nick Pope, Torhüter von Newcastle United, wird das Carabao-Cup-Finale gegen Manchester United verpassen, nachdem er im Premier-League-Spiel gegen Liverpool die Rote Karte gesehen hat.

So weit, so normal.

Durch den Platzverweis des 30-Jährigen öffnet sich für Loris Karius nun die Tür zurück ins Profigeschäft. Und das, obwohl der ehemalige Liverpool-Keeper eigentlich nur die Nummer drei bei den "Magpies" ist.

Karius wartet seit zwei Jahren auf einen Pflichtspieleinsatz

Der Grund? Martin Dubravka, der Pope gegen Liverpool ersetzte, darf im Finale gegen Manchester United nicht auf dem Platz stehen, weil er in der laufenden Saison bereits für ein anderes Team im Carabao-Cup spielte. Kurioserweise sogar für die "Red Devils", als er in der Hinrunde an den englischen Rekordmeister ausgeliehen war.

Cheftrainer Eddie Howe stehen somit mit Loris Karius und Mark Gillespie zwei Alternativ-Optionen zur Verfügung. Wer von beiden am 26. Februar das Tor hüten wird, verriet Howe noch nicht: "Sie haben Spiele außerhalb von Wettbewerben, mehrere Freundschaftsspiele und Trainingsspiele bestritten. Ich würde sagen, sie sind beide einsatzbereit. Ich weiß, dass nicht jeder hier gesehen hat, wie gut sie trainiert haben, aber sie sind beide sehr wettbewerbsfähig und waren die ganze Saison über Teil der Gruppe."

Für Karius wäre es das erste Pflichtspiel seit 28. Februar 2021, als er für Union Berlin gegen die TSG Hoffenheim im Tor stand. Seither wartet der mittlerweile 29-Jähirge auf einen Einsatz im Profifußball.

England-Experte würde Karius nicht einsetzen

Sollte Karius gegen Manchester United tatsächlich im Tor stehen, wäre es zudem sein erstes Spiel für einen englischen Klub seit dem berüchtigten Champions-League-Finale 2018. Damals leistete er sich im Trikot des FC Liverpool zwei große Patzer und war somit an der 1:3-Niederlage gegen die "Königlichen" maßgeblich beteiligt.

Jamie Redknapp, ehemalige Profi der Tottenham Hotspur und derzeitiger Experte bei "Sky Sports England", würde sich gegen den deutschen Keeper entscheiden, wenn er in der Haut von Eddie Howe stecken würde: ""Ich denke, man sollte sich für Gillespie entscheiden." Als Grund nannte er, dass Karius in der Vergangenheit gezeigt hätte, dass er dem Druck in Finals nicht standhalten kann.