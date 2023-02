Superstar Neymar sorgt mal wieder mit einer Party für Ärger.

Laut einem Bericht von "Le Parisien" veranstaltete der Angreifer von Paris St. Germain am vergangenen Sonntag, dem 5. Februar 2023, eine Feier anlässlich seines 31. Geburtstags.

Mit der Party, die vom Nachmittag bis ca. 23:45 Uhr gegangen sein soll, und der lauten lateinamerikanischen Musik, die den Abend über lief, habe Neymar seine Nachbarn erzürnt. Diese sollen in der Folge zunächst die Stadt- und später die Nationalpolizei gerufen haben.

Neymar: Nicht zum ersten Mal Ärger wegen einer Party

Die Zeitung zitiert zudem den Bürgermeister des Pariser Vorortes Bougival, Luc Wattelle, der direkt neben dem Brasilianer wohnt. Wattelle bezeichnete Neymar demnach als "respektlos", die Party als "unglaublich nervig". Zudem betont er, dass Neymar dies nicht zum ersten Mal getan habe.

"Wir können Strafzettel ausstellen, aber was wollen sie gegen jemanden tun, dem es herzlich egal ist, ob er 135 Euro Strafe zahlt, wenn man bedenkt, wie viel er verdient? Irgendwann werden wir eine Akte an den Staatsanwalt wegen wiederholter Störung der öffentlichen Ordnung weiterleiten", so Wattelle weiter.

Bereits in der Vergangenheit fiel der Angreifer mit Partys negativ auf. So soll er nach dem Gewinn der Meisterschaft im vergangenen Jahr eine Feier veranstaltet haben, die bis 5 Uhr morgens ging.