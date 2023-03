Wechsel-Gerüchte um Superstar Neymar gibt es andauernd. Doch jetzt heißt es, Neymar will bei Paris Saint-Germain bleiben – und das für den Rest seiner Karriere! Wie "The Athletic" berichtet, will der Brasilianer, der noch bis 2027 gebunden ist, seine Laufbahn in Paris beenden.

Ob das mit seinem Luxus-Lohn zusammenhängt? Der 31-Jährige gehört zu den Großverdienern des Klubs und ist während seiner Zeit in der französischen Hauptstadt zu einem der bestbezahlten Fußballer weltweit aufgestiegen. Kaum ein Verein, der Interesse an dem Brasilianer hat, kann die finanziellen Forderungen erfüllen.

Neymar fällt bis zum Saisonende verletzt aus

Laut des Berichtes will Neymar, der für den Rest der Saison wegen einer Knöchelverletzung ausfällt, seinem Klub zu weiteren Erfolgen verhelfen. Es soll vor allem um den Gewinn der Champions League gehen. PSG ist erst kürzlich im Achtelfinale der Königsklasse gegen den FC Bayern München ausgeschieden, die Franzosen müssen nächste Saison einen neuen Versuch starten.

Trotz allem ist nicht klar, wie die Verantwortlichen von Paris zu einem langfristigen Verbleib von Neymar stehen.