Köln (SID) - Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft will sich auf dem Weg zur EM 2024 in Deutschland von einem eigens komponierten Song beflügeln. Das Lied "hoch gwimmas (n)imma (Alaba, Laimer & Rangnick Version)" wurde am Donnerstag der Öffentlichkeit präsentiert. "Es ist einfach eine coole Sache. Die Grundidee ist vor vier Monaten entstanden", sagte Trainer Ralf Rangnick.

Der Song, der zusammen mit der Band AUT of ORDA aufgenommen wurde und laut Verband "einen eingängigen Sound mit Ohrwurm-Potenzial aufweist", ist an das kultige Halbzeit-Interview des früheren Nationalspielers Anton Pfeffer bei der 0:9-Niederlage in Spanien im Jahr 1999 angelehnt. Österreich startet am Freitag (20.45 Uhr/DAZN) mit einem Heimspiel gegen Aserbaidschan in die EM-Qualifikation.