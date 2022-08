Istanbul (SID) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Mesut Özil hat sein erstes Pflichtspiel seit fünf Monaten absolviert. Der Weltmeister von 2014 wurde beim 2:0 (1:0)-Heimsieg seines neuen Vereins Basaksehir Istanbul gegen Kayserispor in der 80. Minute für den ehemaligen HSV-Profi Berkay Özcan eingewechselt.

"Es fühlt sich so gut an, endlich wieder auf dem Platz zu stehen", schrieb Özil bei Twitter. Sein zuvor letztes Spiel hatte er am 20. März für seinen damaligen Klub Fenerbahce absolviert, ehe er dort suspendiert wurde.

Basaksehir hat nach drei Spieltagen sieben Punkte auf dem Konto und übernahm zunächst die Tabellenführung.