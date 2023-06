Der Wechsel des deutschen Fußball-Nationalspielers Ilkay Gündogan zum spanischen Meister FC Barcelona ist perfekt. Der 32-Jährige verlässt den englischen Triple-Gewinner Manchester City und schließt sich den Katalanen an, das bestätigte Barca am Montag. Gündogans Vertrag in Manchester läuft Ende Juni aus, er kommt daher ablösefrei und unterschreibt in Barcelona bis 2025 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Seine Ausstiegsklausel bei Barca beträgt 400 Millionen Euro.

Schon am Mittwoch hatte es Berichte über den erfolgreichen Medizincheck und den bevorstehenden Wechsel des Mittelfeldspielers gegeben. In Barcelona trifft er nun unter anderem auf den früheren Bayern-Stürmer Robert Lewandowski, mit Gündogan will der Großklub auch in der Champions League wieder angreifen.

In der vergangenen Saison war das Team von Trainer Xavi dort schon in der Gruppenphase gescheitert. Gündogan war 2016 von Borussia Dortmund nach Manchester gewechselt und dem Ruf von Starcoach Pep Guardiola gefolgt. Der Katalane, zwischen 2008 und 2012 Erfolgstrainer in Barcelona, machte Gündogan vor einem Jahr zum Kapitän. In der abgelaufenen Spielzeit gewann Gündogan mit ManCity das Triple aus Meisterschaft, FA Cup und Champions League.