Der ehemalige italienische Fußball-Meister Inter Mailand hat Marcus Thuram vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Das gab der Champions-League-Finalist am Samstag bekannt. Der 25-Jährige wechselt ablösefrei, über die Vertragslaufzeit machte Inter keine Angaben.

Thuram verlässt Gladbach damit nach vier Jahren, in 134 Spielen für die Fohlen erzielte der Stürmer 44 Tore, 13 davon in der abgelaufenen Saison. Sein Jahressalär bei Inter soll sechs Millionen Euro netto betragen. Thuram ersetzt in Mailand den ehemaligen Bundesliga-Profi Edin Dzeko, der Inter in Richtung Fenerbahce Istanbul verlassen hat.

Gladbach droht darüber hinaus noch einen weiteren Spieler nach Italien zu verlieren. Medienberichten zufolge ist die SSC Neapel an einer Verpflichtung von Innenverteidiger Ko Itakura interessiert. Demnach gilt der Japaner beim amtierenden Meister als Ersatz für Abwehrchef Min-Jae Kim, der wohl zu Bayern München wechseln wird.