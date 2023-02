Köln (SID) - Bayern Münchens kommender Champions-League-Gegner Paris St. Germain bleibt in der französischen Fußball-Liga weiter auf Titelkurs. Ohne den verletzten Stürmerstar Kylian Mbappe gewann das Starensemble aus der französischen Hauptstadt am Samstag auch dank Weltmeister Lionel Messi mit 2:1 (1:1) gegen den FC Toulouse.

Messi persönlich erzielte den Siegtreffer (58.), zuvor hatte der ehemalige Dortmunder Achraf Hakimi (38.) die Führung für Toulouse durch Branco van den Boomen (20.) ausgeglichen.

Durch den Sieg steht PSG mit 54 Punkten nach 22 Spielen zunächst einmal komfortabel an der Tabellenspitze der Ligue1, die beiden ersten Verfolger Olympique Marseille (46) und RC Lens (45) können am Sonntag aber nachziehen.

In der Königsklasse sind die Pariser am 14. Februar im Achtelfinal-Hinspiel gegen den deutschen Rekordmeister gefordert. Dort könnte Mbappe fehlen, der sich im Spiel gegen HSC Montpellier (3:1) am Mittwoch eine Verletzung im linken Oberschenkel zugezogen hatte und laut PSG voraussichtlich drei Wochen ausfallen wird.