Köln (SID) - Auch ohne den verletzten Superstürmer Erling Haaland hat Manchester City seine Auswärtstorkrise beendet und zumindest bis Sonntag die Tabellenführung in der Premier League übernommen. Bei Leicester City gewann der Meister am Samstag mit 1:0 (0:0) und zog mit 29 Punkten am FC Arsenal (28) vorbei, der am Sonntag (15.00 Uhr) auf West Ham United trifft.

Kapitän Kevin De Bruyne (49.) traf für die Citizens, bei denen Nationalspieler Ilkay Gündogan über die komplette Distanz mitwirkte. Manchester hatte zuletzt in der Champions League in Kopenhagen und Dortmund (jeweils 0:0) sowie beim Liga-Schlager in Liverpool (0:1) keinen Auswärtstreffer erzielt.

Teammanager Graham Potter kehrte zudem mit dem FC Chelsea zu seinem Ex-Klub Brighton and Hove Albion zurück - und verlor 1:4 (0:3), obwohl die Blues drei Tore erzielten. Ruben Loftus-Cheek (14.) und Trevoh Chalobah (42.) allerdings unterliefen nach dem 1:0 für Brighton durch Leandro Trossard (5.) Eigentore, auf der richtigen Seite traf nur der deutsche Nationalspieler Kai Havertz (48.) per Kopf. Den Schlusspunkt setzte Pascal Groß (90.+2).

Haaland, der in elf Ligaspielen 17 Treffer für ManCity erzielt hatte, war am Dienstag gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund mit einer Fußverletzung ausgewechselt worden. Teammanager Pep Guardiola ging zuletzt allerdings nicht von einer längeren Ausfallzeit seines Top-Angreifers aus.