Glasgow (SID) - Kein Sieger im Old Firm Derby: In der 432. Auflage des Glasgower Stadtduells trennten sich die beiden Erzrivalen Rangers und Celtic am Montag 2:2 (0:1). Für die gastgebenden Rangers waren Ryan Kent (47.) und James Tavernier (53., Foulelfmeter) erfolgreich, für Celtic, das in der Liga zuletzt zwölf Siege in Folge feierte, trafen Japans WM-Teilnehmer Daizen Maeda (4.) und Kyogo Furuhashi (87.).

Bei der Partie im mit 50.817 Zuschauern ausverkauften Ibrox Stadium stand Bayern-Leihgabe Malik Tillman in der Rangers-Startelf und hatte die Entscheidung auf dem Fuß: Sein Schuss aus spitzem Winkel wurde von US-Nationalspieler Cameron Carter-Vickers im letzten Moment abgeblockt (84.), wenig später fiel der Ausgleich für Celtic.

Insgesamt trennten sich die beiden Stadtrivalen zum 102. Mal mit einem Unentschieden. 168 Spiele gewannen die Rangers, 162-mal ging Celtic als Sieger vom Platz. In der Tabelle liegt Celtic nach 20 Spieltagen nach wie vor mit neun Punkten Vorsprung auf die zweitplatzierten Rangers an der Spitze.