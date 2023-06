Das Saisonfinale in der Ligue 1 zwischen Ajaccio und Olympique Marseille (1:0) entwickelte sich zu einem Skandal-Spiel.

Im Stadion auf der Insel Korsika wurden ein achtjähriger Junge, der an Krebs erkrankt ist, sowie seine Familie von Anhängern der Gastgeber attackiert, weil er mit einem Marseille-Trikot auf der Tribüne saß.

Ajaccio entschuldigt sich bei Kenzo

Kenzo, so der Name des krebskranken Fans, der an einem Hirntumor leidet, wurde dabei Medienberichten zufolge das Trikot entrissen, was anschließend verbrannt wurde. Die Familie wurde zudem mit Faustschlägen und Tritten attackiert.

"Selbst die extremste Dummheit kann diese Verhaltensweisen nicht entschuldigen! Der Verein verurteilt diese unaussprechlichen Handlungen auf das Schärfste! Der AC Ajaccio wird diese schändlichen Handlungen vollständig aufklären", hieß es in einem Statement von Ligue-1-Klub Ajaccio zu den Vorfällen.

Journalist von Marseille-Fans angegriffen

Die Attacken auf den krebskranken Kenzo blieben allerdings nicht der einzige Skandal rund um die Partie zwischen Ajaccio und Olympique Marseille. An einer Tankstelle in der Nähe des Stadions griffen Fans aus Marseille einen Journalisten des Fernsehsenders "France 3" an.

"Erste Beweise deuten auf schwere Gewalttaten hin, die von einer Gruppe von Personen begangen wurden, die wir zu identifizieren versuchen", hieß es vonseiten der Generalstaatsanwaltschaft in Ajaccio gegenüber "AFP". Demnach wurde der Journalist bei dem Angriff schwer verletzt und musste daher in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand glücklicherweise nicht.