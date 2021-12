Paris (SID) - Die französische Regierung hat auf die Omikron-Welle reagiert und die Zuschaueranzahl bei Großveranstaltungen beschränkt. Wie die Regierung am Dienstag in Paris mitteilte, dürfen bei Sportveranstaltungen im Freien ab dem kommenden Montag drei Wochen lang nur noch 5.000 Zuschauer dabei sein. In der Halle wird die Zuschauerzahl auf 2.000 Besucher beschränkt.

Die Regierung reagiert damit auf die steigende Anzahl an Coronafällen im Land. Zuvor hatten bereits die walisischen, schottischen und irischen Regierungen mit Restriktionen reagiert, während im stark coronageplagten England noch keine Beschränkungen der Zuschauerkapazität erlassen wurden.

In Deutschland traten am Dienstag ebenfalls heftige Zuschauerbeschränkungen in Kraft, die in großen Teilen des Landes zu Geisterspielen führen.