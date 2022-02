Köln (SID) - Der ägyptische Fußball-Renommierklub Al-Ahly fordert bei der Klub-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten den brasilianischen Copa-Libertadores-Gewinner Palmeiras aus Sao Paulo heraus. Das Team aus Ägyptens Hauptstadt Kairo setzte sich im ersten Play-off um einen Platz in der Vorschlussrunde gegen das mexikanische Topteam CF Monterrey mit 1:0 (0:0) durch. Die Nordafrikaner und die Südamerikaner treffen am Dienstag (17.30 Uhr) aufeinander.

Im Rennen um die Nachfolge des deutschen Meisters Bayern München ist der englische Champions-League-Sieger FC Chelsea für das zweite Semifinale (Mittwoch/17.30 Uhr/beide Sport1) gesetzt. Die Mannschaft des deutschen Teammanagers Thomas Tuchel und des Nationalmannschafts-Trios Antonio Rüdiger Kai Havertz und Timo Werner wartet auf den Gewinner des zweiten Play-offs (Sonntag/17.30 Uhr) zwischen dem Gastgeber-Vertreter Al-Jazira und Al-Hilal aus Saudi-Arabien.