PSG droht der nächste Ausfall eines Top-Stars im Champions-League-Duell mit dem FC Bayern München (am Dienstag, 14. Februar, ab 21 Uhr im Liveticker bei ran.de).

Wie die "L'Equipe" berichtet, hat sich Lionel Messi am Mittwoch im Pokalspiel gegen Olympique Marseille eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Der Argentinier werde demnach in der Liga gegen die AS Monaco sicher ausfallen.

Hinter einem Einsatz gegen die Bayern steht demnach auch ein dickes Fragezeichen.

Paris Saint-Germain: Mehrere Verletzte vor Champions-League-Spiel gegen Bayern München

Zuvor hatte sich bereits Mega-Star Kylian Mbappe schwerer verletzt. Zuletzt galt ein Ausfall des Franzosen gegen den Rekordmeister als sicher.

Am 14. Februar empfängt PSG die Bayern zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League im heimischen Parc de Princes. Das Rückspiel steigt am 8. März in München.

Zur Verletzungswelle der Pariser hatte Bayern-Cheftrainer Julian Nagelsmann vor dem direkten Duell seine ganz eigene Erklärung: "Ich glaube nicht, dass er ausfällt“, sagte der Coach auf der Bayern-Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Wolfsburg. Und weiter: „Ich weiß nicht, was er hat. Es steht relativ vage auf der Homepage von Paris. Es heißt, bis zu drei Wochen. Wenn es aber keine strukturelle Verletzung ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass er für dieses Spiel ausfällt".

PSG-Coach Galtier wütet vor Achtelfinale gegen Bayern-Trainer Nagelsmann

Diese Täuschungsvorwürfe wollte sich PSG-Trainer Christophe Galtier nicht gefallen lassen. Stattdessen reagierte der 56-Jährige gereizt auf die Aussagen von Nagelsmann

"Das ist nicht der Stil des Klubs und überhaupt nicht mein Stil“, sagte Galtier beim TV-Sender "Canal+" nach dem Pariser 2:1-Sieg über Toulouse in der Ligue 1.

Er habe Nagelsmanns Aussagen gelesen, müsse aber auf die Provokationen nicht antworten, so der 56-Jährige.