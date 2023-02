Für Superstar Neymar hat das Ligue-1-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und dem OSC Lille ein bitteres Ende genommen.

Der Brasilianer knickte nach 50 Minuten beim Stand von 2:1 übel um und musste mit einer Trage vom Platz transportiert werden.

Welche Verletzung Neymar sich zugezogen hat, steht noch ebenso wenig fest, wie die Länge der Ausfallzeit.

PSG tritt im Rückspiel des Achtelfinales der Champions League am 8. März beim FC Bayern in München an. Das Hinspiel verlor Paris mit 0:1.

