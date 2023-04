Paris St. Germain hat den wohl entscheidenden Schritt in Richtung der erfolgreichen Titelverteidigung gemacht. Die Mannschaft der Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappe gewann das Topspiel gegen Verfolger RC Lens mit 3:1 (3:0) und führt die Liga nun mit neun Punkten Vorsprung an. Olympique Marseille könnte allerdings am Sonntag mit einem Sieg gegen ES Troyes AC auf Platz zwei springen und den Rückstand auf PSG auf acht Zähler verkürzen.

Paris profitierte von einer frühen Roten Karte gegen Salis Abdul Samed wegen groben Foulspiels (19.). Danach sorgten Mbappe (31.), Vitinha (37.) und Weltmeister Messi (40.) mit ihren Toren schon zur Pause für klare Verhältnisse. Nach dem Wechsel verkürzte Przemysław Frankowski per Handelfmeter (60.) für die Gäste.