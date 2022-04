São Paulo (SID) - Brasiliens Fußball-Ikone Pele befindet sich seit Montag aufgrund seiner Darmkrebs-Behandlung erneut im Krankenhaus in Sao Paulo. Wie die Klinik mitteilte, sei der Zustand des 81-Jährigen "gut und stabil". Pele solle "in den nächsten Tagen aus dem Krankenhaus entlassen werden", hieß es weiter in der Erklärung des Albert Einstein Hospitals.

Laut seiner Familie ist Pele mindestens einmal im Monat im Krankenhaus, um sich untersuchen zu lassen und die Chemotherapie gegen den im vergangenen September entdeckten Dickdarmtumor fortzusetzen. Im Februar dauerte sein Aufenthalt aufgrund einer Harnwegsinfektion länger.