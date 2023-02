Köln (SID) - Der ehemalige Bayern-Torhüter Jean-Marie Pfaff traut dem belgischen Nationaltrainer Domenico Tedesco bei seiner neuen Aufgabe Erfolg zu. "Wenn er seinen eigenen Weg geht mit den richtigen Leuten, die es gut mit ihm meinen, dann denke ich schon, dass er das schafft", sagte der 69-Jährige Sky.

Seine Fähigkeiten habe Tedesco bereits in seiner "guten Zeit bei Schalke und in Leipzig" unter Beweis gestellt, so Pfaff, der 64-mal für Belgien zum Einsatz kam.

"Wenn du Erfolg hast, bist du immer der Richtige", sagte er. Mit Schalke 04 wurde der Deutsch-Italiener 2018 Vizemeister. Im vergangenen Jahr gewann er mit RB Leipzig den DFB-Pokal, wurde aber wenige Monate später im September entlassen.

Tedesco sei "noch jung und man muss ihm eine Chance geben. Ich glaube, er ist sehr optimistisch", sagte Pfaff: "Aber du brauchst die richtigen Leute rund um dich. Und aufpassen, nicht die Freunde von Roberto Martinez mitnehmen."

Der frühere Bundesliga-Coach Tedesco hatte am Mittwoch einen Vertrag bis zur Europameisterschaft 2024 unterschrieben. Er folgt auf den Spanier Martinez, der nach dem WM-Vorrundenaus seinen Rücktritt erklärt hatte.