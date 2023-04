Lutz Pfannenstiel rät dem brasilianischen Fußball-Nationalspieler Roberto Firmino, der am Saisonende den FC Liverpool ablösefrei verlassen wird, zu einer Rückkehr in die Bundesliga. "In der Bundesliga würde er den Laden schon nochmal schön aufmischen. Weil dort genau der Fußball gespielt wird, den er kennt und liebt", sagte der Sportdirektor des St. Louis City SC aus der nordamerikanischen MLS dem Nachrichtenportal t-online.

Pfannenstiel gilt als einer der Entdecker von Firmino, der in der Bundesliga für die TSG Hoffenheim auf Torejagd gegangen war. Er rät dem Südamerikaner auch wieder dazu, für die Kraichgauer zu spielen: "Hoffenheim und Firmino, das gehört einfach zusammen. Trotzdem hat er natürlich die Qualität, auch bei Dortmund oder Bayern zu spielen. Eigentlich ist er so gut, dass er spielen kann, wo er will."

Pfannenstiel war mehrere Jahre als internationaler Scouting-Verantwortlicher der TSG tätig und arbeitete auch mit Firmino (31) zusammen, der 2011 aus der zweiten brasilianischen Liga nach Hoffenheim gewechselt war.

St. Louis wurde auch als möglicher neuer Arbeitgeber Firminos gehandelt. "Dass er mit uns in Verbindung gebracht wird, ist relativ naheliegend. Allein wegen unserer gemeinsamen Vergangenheit in Hoffenheim. Natürlich ist Roberto ein hochinteressanter Spieler, aber unter dem Strich ist er für uns unrealistisch", betonte Pfannenstiel. Firmino war im Sommer 2015 für 41 Millionen Euro Ablöse von der TSG zu den Reds an die Anfield Road gewechselt.