Köln (SID) - Mit der ersten Niederlage in der Premier League nach 154 Tagen hat der FC Arsenal das Rennen um die englische Fußball-Meisterschaft unfreiwillig wieder spannend gemacht. Die Gunners verloren beim FC Everton 0:1 (0:0) und liegen nach 20 Spielen nur noch fünf Punkte vor Manchester City. Der Titelverteidiger könnte am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) mit einem Sieg bei Tottenham Hotspur auf zwei Punkte verkürzen.

James Tarkowski (60.) erzielte per Kopf das entscheidende Tor für den Abstiegskandidaten aus Liverpool. Es besiegelte die erst zweite Saisonpleite für Arsenal in der Premier League - nach dem 1:3 am 4. September bei Manchester United.