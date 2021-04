München (SID) - Die Bezeichnung "Pokalheld" war wohl selten treffender als bei Zander Clark. Der Torwart des FC St. Johnstone war beim Viertelfinal-Sieg des schottischen Erstligisten bei Meister Glasgow Rangers (4:2 i.E.) der umjubelte Matchwinner. Clark bereitete den Ausgleich in der Nachspielzeit der Verlängerung vor und parierte im Elfmeterschießen zwei Schüsse.

Schon in der regulären Spielzeit hatte der 28-Jährige, der in Glasgow geboren wurde, seine Mannschaft mit mehreren Paraden im Spiel gehalten. Nach dem 1:0 für die Rangers durch James Tavernier (116.) stürmte Clark in den Schlusssekunden in den gegnerischen Strafraum und legte per Kopf für Chris Kane (120.+2) zum Ausgleich auf. Im finalen Shootout hielt er die Elfer von Tavernier und Kemar Roofe.

Damit platzte für die Rangers um Teammanager Steven Gerrard der Traum vom ersten Double seit 2009. Es war die erste Heimniederlage für den Rekordmeister in dieser Saison gegen ein schottisches Team.