Nizza (SID) - Kurioses Treiben in Nizza: Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, hat der französische Fußball-Erstligist OGC Nizza nach einem unerlaubten Amateur-Pornodreh im eigenen Stadion Anzeige erstattet. Demnach sei ein entsprechendes Video auf den Toiletten des Allianz-Riviera-Stadions an der Südküste am 29. Januar während des Spiels gegen den OSC Lille (1:0) gedreht worden, das nun im Internet kursiert. Das erfuhr die AFP aus Polizeikreisen.