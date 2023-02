London (SID) - Teamchef Graham Potter steht bei Englands Topklub FC Chelsea immer stärker unter Druck. "Die Ergebnisse sind nicht gut genug und ich übernehme dafür die volle Verantwortung", sagte Potter nach dem 0:2 gegen Tottenham Hotspur. Derzeit ist fraglich, wie lange Eigentümer Todd Boehly noch am umstrittenen Coach festhält. "In so einer Situation kann man sich nicht ewig auf Unterstützung verlassen", meinte Potter (47) selbst.

Das Starensemble um Nationalspieler Kai Havertz verliert immer mehr den Anschluss an die internationalen Plätze in der Premier League. Der Tabellenzehnte, der in den letzten Monaten weit mehr als eine halbe Milliarde Euro in neue Spieler investiert hat, erzielte in den vergangenen sechs Pflichtspielen nur einen einzigen Treffer - magere sechs waren es in zwölf Partien zuletzt.

Chelsea ist in der Champions League Gegner von Borussia Dortmund. Das Hinspiel im Achtelfinale verloren die Blues 0:1, am 7. März findet das Rückspiel in London statt.

Potter hatte im September das Amt bei Chelsea von Thomas Tuchel übernommen. Der hatte mit dem Klub 2021 noch die Königsklasse gewonnen.