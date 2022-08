London (SID) - Die Fußballer der englischen Premier League werden künftig nicht mehr vor allen Spielen den symbolischen Kniefall als Zeichen gegen Rassismus durchführen. Das gab die Liga in einem Statement am Mittwoch bekannt.

"Wir haben beschlossen, während der Saison wichtige Momente auszuwählen, in denen wir auf die Knie gehen, um unsere Einigkeit gegen alle Formen von Rassismus zu unterstreichen und so weiterhin Solidarität für eine gemeinsame Sache zu zeigen", teilten die Klub-Kapitäne mit. Man sei nach wie vor entschlossen, Vorurteile "zu beseitigen und eine integrative Gesellschaft mit Respekt und Chancengleichheit für alle zu schaffen".

Laut Liga-Mitteilung werden die Spieler am ersten Spieltag der Saison auf die Knie gehen sowie vor Partien im Oktober und März im Rahmen der "No Room for Racism"-Aktion. Auch am Boxing Day, dem letzten Spieltag und vor den Endspielen des FA-Cups und des EFL-Cups werde der Kniefall stattfinden.