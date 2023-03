International

München (SID) - Die Stars von Paris St. Germain sind einen Tag früher als üblich zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League nach München gereist. Kylian Mbappe, Lionel Messi und Co. landeten bereits am Montagabend in der bayrischen Metropole. Hintergrund ist aber nicht die schwierige Ausgangslage nach dem 0:1 im Hinspiel gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister, sondern ein am Dienstag beginnender Streik aufgrund der Rentenreform in Frankreich.

Der französische Meister checkte im Hotel am Tucherpark ein, dort steigt bei Länderspielen auch die deutsche Nationalmannschaft ab. Knapp 100 Fans empfingen die Mannschaft von Trainer Christophe Galtier. Das Rückspiel in der Königsklasse findet am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) statt.