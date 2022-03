Manchester (SID) - Für Teammanager Ralf Rangnick von Manchester United ist die sportliche Kluft zum Stadtrivalen Manchester City momentan eklatant. "Sie sind eine der besten Mannschaften der Welt und wir haben einen weiten Weg vor uns, um diese große Lücke zu schließen", sagte der deutsche Coach nach der bitteren und hochverdienten 1:4-Derbypleite beim Premier-League-Spitzenreiter am Sonntag.

"Es war ein schwieriges Spiel, das gezeigt hat, wie groß der Abstand zu ihnen gerade ist", sagte Rangnick, dessen Team ohne Superstar Cristiano Ronaldo auskommen musste und auf den fünften Tabellenplatz in der englischen Elite-Liga abgerutscht ist.

Am Sonntag führte das Team von Starcoach Pep Guardiola die Red Devils phasenweise vor - in den letzten 15 Minuten kam United nur auf acht (!) Prozent Ballbesitz. "Der größte Erfolg für mich ist, dass wir auch nach drei Meistertiteln weiter so auftreten, wie wir auftreten", sagte Guardiola.