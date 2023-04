Abwehr-Star David Alaba (30) hofft, dass Carlo Ancelotti (63) auch über die laufende Saison hinaus sein Trainer bei Real Madrid bleibt. "Natürlich hätte ich gerne, dass er bleibt. Er ist ein großartiger Trainer und hat das oft bewiesen. Er hat viel Erfahrung und weiß, wie man Erfolg hat", sagte Alaba vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch gegen den FC Chelsea (21.00 Uhr/DAZN).

"Wir sind sehr froh, ihn zu haben und würden uns freuen, wenn er nächste Saison bleibt", sagte Alaba über den Italiener, dessen Vertrag bis Sommer 2024 läuft. Zuletzt hatten aber auch Gerüchte für Aufregung gesorgt, dass Ancelotti die brasilianische Nationalmannschaft übernehmen könnte.

Ancelottis Zukunft in Madrid hängt aber wohl vor allem davon ab, ob er diese Saison einen Titel gewinnen kann. In der Meisterschaft ist der Erzrivale FC Barcelona enteilt, die Königlichen haben noch in der Champions League und im spanischen Pokal Chancen.

Den Druck, immer Titel holen zu müssen, spürt auch Alaba. "Wenn wir die Geschichte von Real Madrid sehen, ist der Druck sehr hoch. Aber diesen Druck mögen wir. Real Madrid ist ein besonderer Klub, der beste der Welt", sagte der Österreicher: "Wir müssen natürlich mit diesem Druck umgehen, arbeiten sehr hart, sind täglich konzentriert und wollen, dass die Fans stolz auf uns sind."

Auf dem Weg zur Titelverteidigung in der Königsklasse soll Chelsea nur eine Zwischenstation sein. "Wir sind sehr konzentriert, haben viel Selbstvertrauen und wollen gewinnen", sagte Alaba, der in einem möglichen Halbfinale auf seinen Ex-Klub Bayern München (gegen Manchester City) treffen könnte.