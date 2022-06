München - Lange Zeit galt Real Madrid als DAS Transferziel von Erling Haaland.

Am Ende kam alles anders. Der Norweger wechselte von Borussia Dortmund zu Manchester City, die Königlichen gingen leer aus. Wirklich zu stören scheint das den Hauptstadtklub aber nicht, zumindest wenn man Präsident Florentino Perez glaubt.

"Wir haben den besten Mittelstürmer der Welt und der ist im Moment nicht mit Haaland kompatibel. Wir holen Haaland nicht, damit er sich auf die Bank setzt", erklärte der 75-Jährige in der spanischen Talkshow "El Chiringuito".

Haaland nicht neben Benzema

Gemeint ist mit dem besten Mittelstürmer der Welt natürlich Karim Benzema, der mit 34 Jahren noch einmal zu alter Stärke zurückgefunden hat und Real mit seinen Toren zum Champions-League-Titel schoss. Wettbewerbsübergreifend traf der Franzose in der vergangenen Saison in 46 Spielen 44 Mal, alleine in der Königsklasse gelangen ihm 15 Tore.

Lob gab es von Perez für Haaland dennoch. So sei der Ex-Dortmunder "ein ausgezeichneter Spieler", Benzema jedoch "ein Phänomen".

